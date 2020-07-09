Медведев: украинцы должны смириться с имеющимися реалиями после воссоединения Крыма с РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины, но украинцы должны смириться с имеющимися после 2014 года реалиями.

В интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" он констатировал, что после произошедшего на Украине, а также "в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией" отношения Москвы и Киева изменились.

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев.

Он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией. "Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - сказал зампред СБ РФ.

Он подчеркнул, что "Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где были российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться. "Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - заключил Медведев.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.