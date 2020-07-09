Матвиенко назвала провалом попытки сделать голосование по конституции фактором раскола

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Предпринятые извне попытки сделать голосование по поправкам к Конституции РФ фактором раскола в обществе потерпели провал. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Усилия извне сделать голосование по поправкам в основной закон фактором раскола потерпели полный провал. Консолидация, сплоченность российского общества велика как никогда прежде", - сказала Матвиенко на внеочередном заседании президиума Совета законодателей.

Она подчеркнула, что "Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории". "Хотя итоги голосования были ожидаемые, они не могут не впечатлять. Мы видим, что легитимность обновленной конституции не просто высокая, она абсолютная. Она принята по воле народа", - подчеркнула спикер Совфеда.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.