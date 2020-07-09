Депутата гордумы Пензы от Партии пенсионеров выдвинули кандидатом на выборы главы региона

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Депутат пензенской городской думы Петр Чугай выдвинут Партией пенсионеров в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Пензенской области. В четверг Чугай подал документы в областную избирательную комиссию, сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

"Мы приняли документы от Петра Чугая в 13:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее документы для участия в выборах губернатора Пензенской области подали кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Александр Васильев, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выдвинутый на выборы от партии "Единая Россия", председатель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина и замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от КПРФ Олег Шаляпин.

Петр Чугай родился в 1945 году. В 1968 году окончил Казанское высшее командно-инженерное училище, в 1981-м - Военную артиллерийскую ордена Ленина Краснознаменную академию им. М. И. Калинина. В 1963-1995 годах проходил службу в Вооруженных силах, полковник в отставке. В 2019 году был избран депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва, представляет "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, а 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность губернатора Пензенской области.