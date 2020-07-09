Постпред РФ заявил, что антисирийское решение в ОЗХО вызывает сожаление

ГААГА, 9 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Антисирийское решение, принятое от имени западных стран и их союзников на 94-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), вызывает сожаление и ведет к дальнейшей политизации организации. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, одобрение технически несостоятельных и политически мотивированных выводов Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), возложившей ответственность на сирийские власти за применение химического оружия в сирийском населенном пункте Эль-Латамна 24, 25 и 30 марта 2017 года, и введение в этой связи в отношении Сирии заведомо невыполнимых мер вызывает сожаление.

"Результат голосования достигнут путем развернутой западными активистами во главе с США кампании давления, запугивания и подкупа, - подчеркнул Шульгин. - В недели, предшествующие сессии исполсовета, западные дипломаты обивали пороги дипведомств различных стран, добиваясь поддержки проталкиваемого ими ущербного вердикта. Занимались этой неприглядной деятельностью, несмотря на пандемию коронавируса, сеяли рознь и недоверие в условиях, когда, наоборот, как никогда были востребованы слаженные, солидарные действия государств".

"Принятое исполсоветом решение означает дальнейшую политизацию сугубо технической по своему предназначению организации, что фактически и не скрывали в своих выступлениях на сессии представители западных стран, в частности США", - заметил дипломат.

Ранее в четверг исполнительный совет ОЗХО одобрил касающееся Сирии решение, предложенное Францией от имени группы западных стран и некоторых их союзников. Предложение поддержали 29 стран, девять воздержались, РФ, Иран и Китай проголосовали против. Документ призывает Сирию "принять необходимые меры", чтобы исправить ситуацию, и требует вернуться к этому вопросу на Конференции государств-участников в случае отсутствия реакции со стороны сирийских властей.

Деградация в ОЗХО

Днем ранее группа из 19 государств, включая Россию и Китай, выразили в совместном заявлении глубокую озабоченность в связи с деградацией положения дел в организации и подтвердили неприемлемость того, чтобы международное право подменялось, в частности в стенах ОЗХО, некими правилами, выдуманными небольшой группой стран.

"Это совместное заявление, равно как и результат голосования в исполсовете (западные страны перевесили чашу весов на свою сторону благодаря всего двум голосам), опровергают насаждаемое США и их союзниками мнение о том, будто их позиция в Гааге является доминирующей, - отметил Шульгин. - Раскол в ОЗХО лишь нарастает. Единственный путь к выправлению ситуации - это возврат к взаимоуважительному диалогу стран - участниц химконвенции при неукоснительном соблюдении требований Конвенции о запрещении химоружия и международного права в целом".

ГРИ ОЗХО

ГРИ распространила свой первый доклад 8 апреля. В нем утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента, имевших место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года. По версии следователей ОЗХО, в ходе двух из них, 24 и 30 марта, вылетевшие с авиабазы Шайрат сирийские военные самолеты Су-22, приписанные к 50-й бригаде 22-й авиационной дивизии, сбросили на юге населенного пункта бомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В результате первой атаки пострадали по меньшей мере 16 человек, в результате второй - как минимум 60 человек. Кроме того, говорится в докладе, 25 марта вертолет ВВС Сирии, вылетевший с авиабазы Хама, сбросил баллон с хлором на госпиталь в Эль-Латамине, в результате чего пострадали как минимум 30 человек.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химоружия, было принято на спецсессии ОЗХО в 2018 году по инициативе США и Великобритании. Российская сторона выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.