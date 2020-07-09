Захарова: молчание ЕС развязывает властям стран Прибалтики руки в отношении RT

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Молчание Брюсселя дает властям в Вильнюсе, Риге и Таллине свободу действий в отношении блокировки телеканалов, входящих в группу RT. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает недоумение тот факт, что никто из чиновников ЕС до сих пор не прокомментировал грубое попрание свободы слова и борьбу с инакомыслием в Прибалтике. Мы считаем, что именно недопустимое молчание Брюсселя по всем многочисленным эпизодам дискриминации отечественных СМИ в странах Прибалтики развязало руководству этих стран руки до такой степени, что теперь они не утруждают себя поиском сколь бы то ни было правдоподобных объяснений своих мер в отношении российского медиахолдинга, - сказала Захарова. - Такие антидемократические шаги дискредитируют Ригу, Вильнюс и Таллин в глазах международного сообщества, идут вразрез с обязательствами этих столиц в области обеспечения свободы СМИ и свободного доступа к информации".

"Мы прямо говорим об этом нашим прибалтийским партнерам, но видимо они просто не хотят нас слышать. Мы надеемся, что профильные международные структуры, мировое сообщество отреагируют на нарушения", - добавила она.

Ситуация в Прибалтике

30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов.

Запрет на ретрансляцию телеканалов группы RT в Литве вступил в силу в четверг. Как отмечал глава регулирующего ведомства Мантас Мартишюс, эта мера принята с учетом рекомендаций МИД. На заседание комиссии, которое в среду приняло решение о запрете, представители группы RT приглашены не были. По словам Мартишюса, речь шла не о нарушениях, содержание которых обычно обсуждается на комиссии с представителями другой стороны, а об установленных Советом ЕС санкциях в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева. Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня".

Под запрет попали канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ.

6 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнслау поддержал действия Латвии и сообщил, что намерен изучить эффективность применения аналогичных мер в Эстонии.