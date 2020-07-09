Захарова: Москва поддерживает диалог между курдами и правительством Сирии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает диалог курдов и Дамаска по вопросу будущего обустройства Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении столетий Сирия была страной, где мирно уживались и благополучно сосуществовали различные этнические и конфессиональные группировки. Это и была, наверное, визитная карточка Сирии. Конечно, это не может не вызывать уважения, о чем мы неоднократно говорили, - сказала она. - Мы убеждены, что такого рода исторические традиции должны быть в полной мере сохранены и продолжены. Исходим из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа Сирии. Отталкиваясь от этой принципиальной позиции, в Москве поддерживают тот диалог, который ведется между курдами и Дамаском по поводу будущего обустройства их общей родины".

"Сирийцы должны сами определить, какой будет их страна, чтобы все ее население, вне зависимости от конфессиональной, этнической принадлежности, чувствовало бы себя спокойно, в безопасности, - продолжила Захарова. - Важно учитывать этот момент в контексте многолетней борьбы с террористами, в том числе и иностранного происхождения".

Она подчеркнула, что перед сирийцами стоит задача по восстановлению своей родины на основе общей приверженности суверенитету, независимости, единому подходу к таким вопросам, как территориальная целостность и так далее. Реконструкция должна затронуть все виды водохозяйственных объектов, многие из которых были повреждены в результате атак террористов, добавила дипломат. "Вместе с этим вопрос использования водных ресурсов, имеющий не только национальное, но и, как мы понимаем, региональное измерение, потребует взаимодействия, может быть, даже и такой отладки взаимодействия всех стран, на территории которых проходят важнейшие водные артерии, включая реку Евфрат. Решение необходимо искать. Мы надеемся, к нему придут, но оно должно учитывать интересы всех сторон", - заключила Захарова.

После начала кризиса в Сирии в 2011 году курды сформировали автономные органы управления в трех регионах - Камышлы, Кобани и Африне. К 2017 году отряды СДС отвоевали у террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) провинции Хасеке и Ракка, а также часть провинции Дейр-эз-Зор, где находятся нефтяные месторождения. Под контролем курдов, которым оказывала поддержку международная коалиции во главе с США, оказалось 27% территории Сирии.