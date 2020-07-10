Мишустин посетит ОЭЗ "Алабуга" и проведет совещание о маршруте "Европа - Западный Китай"

ЕЛАБУГА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во второй день своей поездки в Татарстан посетит Елабугу, где осмотрит завод по производству углеродного волокна на территории особой экономической зоны "Алабуга" и проведет совещание о строительстве автодороги "Европа - Западный Китай".

В совещании примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента в Приволжском федеральном округе Иван Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Маршрут "Европа - Западный Китай"

По территории России международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай" пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. Его общая протяженность составляет около 2,3 тыс. км. В сам маршрут включены трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург, строящаяся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, пусковые комплексы номер 3 и 4) и новая автотрасса Москва - Казань.

Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора "Европа - Западный Китай" включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

ОЭЗ "Алабуга"

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" была создана в декабре 2005 года. Мишустин в то время занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами и принимал участие в создании ОЭЗ "Алабуга".

Приоритетными направлениями развития ОЭЗ являются автомобилестроение, автокомпоненты, приборостроение, нефтехимия, композитные и строительные материалы, товары массового потребления. По состоянию на 1 апреля 2020 года на территории ОЭЗ "Алабуга" зарегистрировано 65 компаний, в том числе 33 действующих предприятий-резидентов, таких как Ford, Rockwool, Armstrong, 3M, Kastamonu, Hayat, Air Liquide, Coskunoz, "Август", "Транснефть", "Росатом" и др.

Общий объем инвестиций, заявленных резидентами ОЭЗ "Алабуга", составляет более 200 млрд руб. Объем освоенных инвестиций резидентами за весь период деятельности -137,1 млрд руб. Создано 7 820 рабочих мест с учетом управляющей компании. Объем выручки от произведенной продукции за 2019 год составил 82,6 млрд руб.

Предприятие "Алабуга-Волокно" на территории ОЭЗ введено в эксплуатацию в 2015 году. Оно производит углеродные волокна. Мощность - до 1 400 тонн в год. Завод входит в структуру композитного дивизиона UMATEX, производителя углеродного волокна в России, располагающего производственными мощностями по всей цепочке создания композитов.