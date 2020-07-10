Лавров указал, что террористы думают над использованием штамма коронавируса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что есть информация, что террористы рассматривают возможность использования штамма коронавируса и создания новых видов вирусов.

"Эта инфекция обострила все имевшиеся до ее начала вызовы и угрозы, никуда они не исчезли, - сказал Лавров в пятницу на сессии международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". - Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы".

По словам министра, в период пандемии не стали менее острыми и другие угрозы международной безопасности - наркотрафик, киберпреступность, изменение климата, экология и вооруженные конфликты.

"На все это накладывается специфика администрации [президента США Дональда] Трампа, ее линия на сознательный подрыв всех без исключения договорно-правовых механизмов и контроля над вооружениями и сотрудничества на международной арене - примеры ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения, Совета ООН по правам человека [это иллюстрируют]".