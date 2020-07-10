Посольство РФ назвало голословными выпады контрразведки Германии в адрес России

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Выпады Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) в адрес России носят голословный характер и выдержаны в традициях "охоты на ведьм", вызывая лишь сожаление. С такой оценкой выступило в пятницу посольство России в Берлине, реагируя на ранее представленный доклад германской контрразведки, в котором утверждается, будто Москва пыталась повлиять на общественное мнение в ФРГ.

"Обратили внимание на антироссийские пассажи представленного в Берлине доклада о работе контрразведки ФРГ в 2019 году. Голословные, набившие оскомину обвинения, выдержанные в традициях "охоты на ведьм", вызывают по меньшей мере недоумение", - подчеркнули в посольстве РФ. "Остается глубоко сожалеть, что уважаемое ведомство пытается использовать в политических интересах тему так называемой "российской угрозы", разыскивая в темной комнате черную кошку, которой там нет", - говорится в заявлении.

В дипмиссии предупредили о том, что все "это не способствует позитивному развитию российско-германских отношений".

В докладе контрразведки ФРГ утверждается, что Россия якобы пыталась в 2019 году повлиять на общественное мнение в Германии, в том числе посредством средств массовой информации. В то же время ведомство считает, что "в сравнении с последними годами в том, что касается Германии, следует отметить определенную сдержанность" со стороны России.

Подобные обвинения - в попытках Москвы якобы повлиять на общественное мнение - не раз звучали на Западе. Российская сторона неоднократно опровергала их на самых разных уровнях.