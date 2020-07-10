Песков: Россия не финансирует украинского политика Медведчука

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия не финансирует деятельность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергая слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им, как сообщил ряд СМИ, во время одной из региональных поездок.