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Песков: Россия не финансирует украинского политика Медведчука

Представитель Кремля опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия не финансирует деятельность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергая слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им, как сообщил ряд СМИ, во время одной из региональных поездок.

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"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - подчеркнул представитель Кремля.

Он допустил, что "у президента [Зеленского] имеется ошибочная информация".

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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