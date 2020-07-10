Медведев: Россию беспокоят факты заражения людей бубонной чумой в Китае и Монголии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россию беспокоят случаи заражения людей бубонной чумой в Китае и Монголии. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в пятницу на совещании об активизации международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом и эпидемиологическими заболеваниями.

"Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии, на севере Китая, - отметил он. - Это наша граница, это, конечно, вызывает определенное беспокойство". "Мы должны думать о том, каким образом реагировать на такого рода угрозы", - добавил Медведев.

Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье объявили режим повышенной эпидемической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. Также сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой и одном случае подозрения на инфицирование в Монголии.