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Кризис на Украине

Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности

Как отметил глава российского МИД, Россия всегда выступала за полное и последовательное выполнение минских соглашений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения".

"По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили на это внимание. Дмитрий Козак соответствующее послание направил свои коллегам", - сказал министр.

Как отметил Лавров, Россия всегда выступала за полное и последовательное выполнение минских соглашений, и у нее "нет недостатка в терпении" по этому вопросу. Однако пока администрация президента Украины Владимира Зеленского, "который пришел к власти на лозунге быстрого мира" в Донбассе, не может внести "концептуальную ясность, как она относится к тем действиям, которые нужно предпринять, выполняя минские договоренности", подчеркнул глава МИД РФ.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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