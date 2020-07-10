Новым министром культуры КЧР стал Зураб Агирбов

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Новым министром культуры Карачаево-Черкесии (КЧР) назначен Зураб Агирбов, ранее он являлся руководителемпроекта Всероссийской премии правительства РФ "Экспортер года". Об этом в пятницу написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Хочу представить нового министра культуры Карачаево-Черкесии - Зураба Замировича Агирбова. Наш земляк, родился и вырос в Карачаево-Черкесии, окончил МГИМО, Московский открытый социальный университет. В Федеральном агентстве Россотрудничество отвечал за проекты по продвижению культуры России за рубежом в рамках международных перекрестных годов культуры. В последнее время руководил проектом Всероссийской премии правительства РФ "Экспортер года", реализуемого одним из ведущих государственных институтов развития - Российским экспортным центром, где получил значимый опыт по взаимодействию со всеми регионами страны, а также по популяризации российской культуры", - написал Темрезов.

Он обратил внимание, что за последние годы в сфере культуры региона сделано немало. Новый министр будет отвечать за развитие и сохранение культуры Карачаево-Черкесии и реализацию нацпроекта "Культура". "За последние годы сделано немало в сфере культуры, но остается ряд серьезных проблем, над решением которых предстоит работать новому министру. Рассчитываю, что инициативный и современный подход к решению задач, опыт работы на федеральном уровне позволят Зурабу Замировичу уже в ближайшее время выйти на ощутимые результаты", - добавил Темрезов.