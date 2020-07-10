Лавров: приукрашивание действий Вашингтона в мемуарах остается на совести Болтона

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение о мемуарах бывшего помощника президента США Джона Болтона и предпочел оставить "явное приукрашивание" действий Вашингтона на совести автора книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

"Я оставляю на совести Джона и подачу материала, и в целом раскрытие в тексте неких пикантных, чувствительных подробностей, оставляю на его совести и явные приукрашивания действий Вашингтона в той или иной ситуации", - сказал Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

Глава МИД РФ добавил, что любая книга должна хорошо продаваться, и "горяченькие такие темы, наверно, помогают это сделать".

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон представил в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Дональда Трампа, на его отношения с лидерами других стран.