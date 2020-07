Лавров: приукрашивание действий Вашингтона в мемуарах остается на совести Болтона

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение о мемуарах бывшего помощника президента США Джона Болтона и предпочел оставить "явное приукрашивание" действий Вашингтона на совести автора книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).