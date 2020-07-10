Лавров полагает, что Индия и Китай не заинтересованы в ухудшении отношений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индия и Китай выражают заинтересованность в недопущении дальнейшего обострения двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

"Вот у них произошли на линии фактического соприкосновения инциденты весьма печальные, но мы приветствуем, что немедленно состоялись контакты между военными, они продолжаются. Есть какие-то договоренности конкретные по деэскалации ситуации, контакты между политиками тоже прошли, между дипломатами. И мы видим заинтересованность индийской стороны и китайской стороны не допускать ухудшения отношений", - сказал он.

Говоря об индо-тихоокеанских стратегиях, Лавров отметил, что зачастую продвигаемые в их рамках идеи связаны с попытками сдерживания Китая. "И Индия, продвигая свою многостороннюю, многовекторную политику, конечно, заинтересована развивать отношения с США, Японией и с Австралией. Мы тоже в этом заинтересованы. Но она не хочет, чтобы ценой извлечения выгод из этого сотрудничества стало бы дальнейшее обострение отношений с КНР", - добавил он.

Лавров упомянул разветвленную сеть институтов и механизмов АСЕАН, члены которого в рамках "своей цивилизационной структуры продвигают объединяющий подход и опираются на поиск консенсуса, баланса интересов". "А это значит ни в коем случае не искать конфронтации, ни в коем случае не затевать каких-то проектов, которые будут создавать проблемы в отношении другого участника процессов. К сожалению, индо-тихоокеанские стратегии, как они замышлялись, они преследуют другую цель. Я уже упоминал те претензии, которые США выдвигают в адрес КНР ультимативно, жестко. И этот механизм хотят тоже использовать для того, чтобы оказывать и усиливать давление", - указал он.

Глава МИД подчеркнул, что в таком подходе нет ничего позитивного. "Любые проблемы надо решать миром, через переговоры. И площадка, которую предоставляют АСЕАН, идеально подходит для того, чтобы каждый участник возможные проблемы с другим участником обсуждал без риторики, без полемики, не нагнетая напряженность", - пояснил он.

"Если индо-тихоокеанские стратегии будут сделаны более понятными, если мы убедимся, что они все-таки эволюционируют в сторону присоединения к этим возглавляемым АСЕАН процессам, а не пытаются подорвать эту роль и перенацелить весь диалог в этом регионе на сдерживание Китая и кого бы то ни было еще, будем только приветствовать. Пока мы этого не видим", - заключил глава российского дипведомства.

Ситуация на границе Индии и Китая

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Как сообщило в среду информационное агентство ANI, командования Индии и Китая произвели взаимный отвод войск в районе спорного "патрульного пункта 15" в союзной территории Ладакх.