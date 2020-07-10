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Песков: Совбез РФ указал на безальтернативность мирного урегулирования в Ливии

Кризис в Ливии обсудили в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совбез РФ указал на безальтернативность мирного урегулирования в Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин.

"Затрагивалась на совещании ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране", - сообщил представитель Кремля.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛивияПесков, Дмитрий Сергеевич
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