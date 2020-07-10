Захарова: доклад группы ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Доклад группы по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО по предполагаемым химатакам в Сирии политически ангажирован и фактологически недостоверен. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как напомнила дипломат, в подготовленном группой документе сделан вывод о якобы применении в Аль-Латамне в 2017 году ВВС Сирии токсичных химикатов против мирного населения. "Мы с опорой на доказательную базу информировали ОЗХО, что доклад получился предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным, - подчеркнула Захарова. - Даже формулировка основного вывода ГРИ - "есть разумные основания полагать" - свидетельствует о том, что авторы не смогли прийти к однозначному заключению. РФ и целый ряд других государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) твердо убеждены, что создание по инициативе группы "заинтересованных" стран во главе с США нелегитимного по своему характеру атрибутивного механизма в виде ГРИ, в составе которой доминируют представители стран Запада, противоречит положениям конвенции".

Захарова добавила, что деятельность "этой квазипрокурорской структуры" попирает исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН. "Цель данного геополитического "проекта" ясна - путем политических манипуляций и инсинуаций подорвать позиции правительства [президента Сирии] Башара Асада, - обратила внимание она. - Этот ущербный и злонамеренный подход вызывает возмущение".

В этой связи официальный представитель МИД РФ предостерегла от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО. "Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня, - подчеркнула дипломат. - Если их действиям не положить конец, ОЗХО может оказаться полностью парализованной".