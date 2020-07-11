Самовыдвиженец Роман Васильев подал документы для участия в выборах главы Чувашии

ТАСС, 11 июля. ЦИК Чувашии приняла документы от десятого кандидата на пост главы региона, им стал самовыдвиженец Роман Васильев. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЦИК республики.

"В Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики поступили документы от Васильева Романа Владимировича для выдвижения на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.

По сведениям ЦИК, Васильев на данный момент временно не работает. Прием документов от кандидатов продолжится до 18:00 мск 24 июля. Всего на должность главы Чувашии на сегодняшний день выдвинуты десять кандидатов.

Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этот день ЦИК Чувашии приняла документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Двадцать пятого июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России", от регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" документы на выборы главы республики 26 июня подал Николай Степанов.

Адвокат Николай Коклейкин и индивидуальный предприниматель Андрей Ильдеменов подали документы в Центральную избирательную комиссию Чувашии 29 июня в порядке самовыдвижения. Седьмым кандидатом на пост главы республики стал Александр Андреев, которого выдвинуло региональное отделение партии КПРФ. Заместитель председателя комитета Госсовета республики по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Константин Степанов 1 июля выдвинулся на должность главы республики от Чувашского регионального отделения политической партии ЛДПР. Затем документы в порядке самовыдвижения подал специальный корреспондент одного из информационных агентств Юрий Сидоров.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.