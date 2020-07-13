В МИД рассчитывают, что встреча Конституционного комитета Сирии состоится в августе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что намеченное на август заседание Конституционного комитета Сирии состоится и намерена активно поддерживать продвижение такой работы. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Замминистра отметил, что пандемия коронавируса наложила определенный отпечаток на его работу.

"Совсем недавно в Совете Безопасности в видеоформате докладывал Гейр Педерсен - спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии о том, что намечается, мы надеемся, в августе очередная встреча в рамках конституционной комиссии между сирийцами. Будем активно поддерживать продвижение этой работы", - сказал Богданов.

16 июня Педерсен, выступая с докладом перед Советом Безопасности ООН по видеосвязи, сообщил, что третье заседание Конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, если будут сняты ограничения на полеты.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии состоялось в октябре прошлого года в Женеве. Комитет был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога.

Временный поверенный РФ сможет посещать регионы Ливии

Замглавы МИД также рассказал, что ведомство рассматривает возможность посещения временным поверенным в делах в Ливии Джамшедом Болтаевым различных регионов страны при обеспечении всех необходимых мер безопасности.

"Мы не исключаем, что наш поверенный в делах сможет при соблюдении необходимых мер безопасности посещать не только Триполи, но и другие регионы страны - и восток Ливии, и юг Ливии - с тем, чтобы налаживать и развивать контакты со всеми ливийскими сторонами, побуждая их к межливийскому инклюзивному диалогу, чтобы обеспечить единство и территориальную целостность Ливии", - сказал он.

Россия продолжит работу по созданию ЗСТ с Египтом

Замминистра сообщил, что активная работа по реализации проектов создания зон свободной торговли между Россией и Египтом, а также между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Иорданией продолжится.

"Это очень перспективное направление, и не только российский бизнес и наши экономические интересы связаны с реализацией этих проектов, но и более широкий формат ЕАЭС, - сказал он. - Мы продолжим работу по этому направлению, она немного затянулась, потому что были перемены в руководстве и ЕАЭС, и в египетском правительстве, но все понимают важность и перспективность нашего сотрудничества".

Замминистра отметил, что многостороннее согласование, которого требует подобный формат, немного осложняет работу. "Тем не менее есть полное понимание нашим руководством и руководством ЕАЭС, что и Египет, и Иордания представляют большой интерес. Египет может стать площадкой выхода на другие страны Африканского континента", - добавил Богданов.

Россия стремится помочь странам Африки в борьбе с пандемией

Развивая тему российско-африканского сотрудничества замглавы МИД заявил, что Россия нацелена откликнуться на все запросы стран Африки и Ближнего Востока в рамках помощи по борьбе с пандемией.

"Примерно 30 африканских стран обратились к нам за помощью. <...> У нас запрашивают помощь в виде медицинских средств и оборудования, аппаратов ИВЛ, автомобилей скорой помощи, полевых госпиталей, тест-систем, средств индивидуальной защиты, - сказал Богданов. - Поступают просьбы о командировании наших врачей в те или иные африканские страны, подготовки специалистов, медицинских кадров из африканских государств".

Замглавы МИД РФ подтвердил, что по мере возможности Москва будет удовлетворять все эти просьбы. "Это указания и установки нашего высшего политического руководства. Правительство работает, соответствующие наши министерства и ведомства, которые занимаются этой проблематикой. По всем этим линиям оказывается помощь", - подчеркнул он, добавив, что российские компании также активно оказывают помощь.

В рамках региона Ближнего Востока Россия в частности откликнулась на просьбы Алжира, Ирака, Сирии, Судана. "По запросу властей Бахрейна, Ирака и ОАЭ им была предоставлена исчерпывающая информация об отечественных противовирусных препаратах. Мы активно взаимодействуем с нашими израильскими партнерами, находимся в контакте с палестинскими властями", - добавил Богданов.

В новость были внесены изменения (13:34 мск) — добавлены подробности после второй части.