Россия готова содействовать стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москва готова оказать содействие для урегулирования обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявили в понедельник в МИД России.

"МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые", - говорится в тексте заявления.

МИД РФ призывал Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. "Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации", - добавили в дипведомстве.