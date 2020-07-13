Крашенинников, Макаров и Нилов возглавили рейтинг полезности депутатов в условиях пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) возглавили десятый рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в условиях пандемии. Это следует из материалов исследования политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова, которое представили в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Исследование проводилось с апреля по июль 2020 года. По сравнению с результатами прошлого рейтинга (январь-март 2020 года) место в тройке лидеров сохранили Крашенинников и Макаров, из тройки выбыл глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), он переместился на седьмое место.

В десятку вошли первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"), заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой ("Единая Россия") и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Онищенко, согласно результатам исследования, стал основным экспертом по вопросам коронавируса. Авторы отмечают, что он высоко поднялся в рейтинге благодаря активности по теме пандемии.

Эксперты констатируют, что во время пандемии произошел спад рейтингов всех депутатов, хотя в целом лидеры сохранили свою активность. Например, рейтинг Крашенинникова снизился на 10 пунктов, но он продолжает занимать первое место. Политологи отмечают активную деятельность депутатов в регионах, в том числе и волонтерскую.

По мнению экспертов, высокая вероятность переизбрания в ходе следующих думских выборов есть у 20% депутатов фракции ЛДПР, у 45% депутатов от "Единой России", 47% депутатов от КПРФ, у 50% справороссов.