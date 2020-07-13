В Татарстане завершили прием документов на выборы главы региона

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Пять кандидатов претендуют на участие в выборах президента Татарстана, где в понедельник завершился прием документов в центральную избирательную комиссию республики, сообщила ее пресс-служба.

"В Татарстане завершился прием документов для выдвижения на должность президента Республики Татарстан. Кандидаты выдвигались только политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено законодательством", - говорится в сообщении.

Ранее татарстанское региональное отделение "Единой России" выдвинуло действующего президента Татарстана Рустама Минниханова на выборы главы республики. В свою очередь, региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Татарстане поддержало кандидатуру председателя Совета реготделения Альмира Михеева, а реготделение Партии роста в Татарстане - кандидатуру Олега Коробченко. Реготделением "Коммунистов России" в Татарстане предложен к участию в выборах первый секретарь комитета Альфреда Валиева, региональная конференция ЛДПР выдвинула координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова.

Как уточнил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев, сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. "Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После предоставления документов в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан будет проведена проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами", - сказал он.

Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.