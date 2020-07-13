В Думу внесен проект постановления о проведении правительственных часов в осеннюю сессию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в понедельник внес в нижнюю палату парламента проект постановления о плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию 2020 года. Текст проекта постановления размещен в думской электронной базе.

В ходе осенней сессии комитет предлагает провести семь правчасов. Предполагается, что 16 сентября перед депутатами выступит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков с докладом "О готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях". Комитет предлагает установить срок предоставления вопросов Фалькову до 24 июля.

Согласно документу, 30 сентября в Думе выступит глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев с докладом о ходе исполнения государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году. Он также расскажет депутатам о ходе проведения осенних полевых работ в РФ в этом году. Предполагается, что 14 октября министр труда и соцзащиты Антон Котяков расскажет депутатам о ходе реализации послания президента Федеральному собранию и мерах соцподдержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. 28 октября с докладом "О ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" предполагается выступление министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

По предложению комитета, 11 ноября глава Минстроя Владимир Якушев расскажет о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в условиях пандемии. А 25 ноября министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов доложит о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической зоны РФ и ходе реализации национальных проектов РФ на этих территориях.

Последний правительственный час в ходе осенней сессии пройдет 9 декабря. Предполагается, что зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступит с докладом "О ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Комитет предлагает обсудить проект постановления на пленарном заседании 16 июля.

Ранее Госдума приняла постановление о распорядке работы осенью, сессия начнется 7 сентября и завершится 24 декабря.