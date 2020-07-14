Мишустин обсудит в Москве с новым премьером Белоруссии вопросы интеграции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет в Москве переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который впервые посетит Россию с рабочим визитом после своего назначения на пост главы белорусского правительства.

Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов, сообщали ранее в пресс-службе российского кабинета министров.

Это первая очная встреча премьеров после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Белоруссии. За это время они провели два телефонных разговора - 5 и 26 июня. В первой беседе Мишустин поздравил коллегу с назначением на этот пост и пожелал ему успехов в работе. Он также подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства и отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и СНГ.

Головченко 22 июня обсуждал с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым вопросы организации двусторонней встречи с Мишустиным, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства. Премьер Белоруссии тогда сказал, что ситуация с пандемией нового коронавируса повлияла на контакты на межгосударственном уровне. При этом он выразил уверенность, что по мере улучшения ситуации взаимодействие активизируется.

После своего назначения на должность премьера Головченко подтвердил готовность белорусского кабинета к продолжению конструктивного межправительственного диалога с РФ в различных форматах.

Ожидания Минска

В Минске не исключают, что газовая проблематика займет одно из центральных мест предстоящей встречи Головченко и Мишустина. Возможно, что главам правительств будут предложены промежуточные варианты решения вопроса по тарифам на природный газ для Белоруссии после того, как эта тема прозвучала 5 июня на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства. Тогда министерствам энергетики двух стран было поручено найти решение, которое бы удовлетворяло обе стороны.

В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга в размере $165,57 млн. Белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья. Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. куб. м.

Возможно, премьер-министры Белоруссии и России на встрече в Москве также сверят позиции сторон относительно перспектив развития Евразийского экономического союза накануне запланированного на 17 июля заседания Евразийского межправительственного совета. Несколько предыдущих заседаний на высшем уровне в рамках ЕАЭС проходили в режиме видеоконференции. Сейчас Минск готовится организовать встречу глав правительств в очном формате.

Как сообщили ТАСС в аппарате Совета министров Белоруссии, формат проведения встречи глав правительств стран ЕАЭС будут окончательно определен к вечеру 14 июля.

Двусторонние отношения

Россия и Белоруссия активно сотрудничают в рамках Союзного государства, продолжают реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Идет формирование единого миграционного пространства. Важным шагом на этом пути стало подписание 19 июня 2020 года в минске соглашения о взаимном признании виз. Этот документ затрагивает и иные вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Высокой интенсивностью отличаются политические контакты на высшем и высоком уровнях. В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы правительств двух стран встречались в прошлом году 12 раз. В текущем году Мишустин встречался с прежним премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом 31 января в Алма-Ате "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета и 11 марта в Москве. Состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и 29 мая - в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Россия - ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России - около 5%. По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия удерживает первое место, в январе - марте 2020 года они составили $3,9 млрд.

В Белоруссии действует около 2,3 тыс. компаний с участием российского капитала. В экономической сфере внимание уделяется реализации совместных инвестиционных проектов, крупнейшим из которых является сооружение двухблочной Белорусской АЭС мощностью 2 400 МВт. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи, которые способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Регулярно осуществляются контакты в области образования, науки и культуры, проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, слеты юных экологов, тематические фестивали и прочее.