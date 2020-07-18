На дополнительные выборы в Заксобрание Пермского края заявились восемь кандидатов

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края завершила прием документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания региона по округам №13 и 17, которые должны состояться в Единый день голосования - 13 сентября. Желание принять в них участие изъявили восемь человек, об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

"На дополнительные выборы в Законодательное собрание Пермского края выдвинулось восемь кандидатов. По 13 округу выдвинулись четыре кандидата <..> По 17 округу документы на выдвижение также представили четыре кандидата. Теперь до 29 июля выдвинутым кандидатам необходимо представить в избирательные комиссии необходимый перечень документов для регистрации", - сообщили в пресс-службе.

По информации Избирательной комиссии региона, по 13 округу в качестве самовыдвиженца заявился артист драматического театра для детей и молодежи "Бенефис" Денис Богатырев, "Единую Россию" представит председатель Первичной профсоюзной организации "Сильвинит" Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности Павел Кузьмин, депутат Александровской городской думы Дмитрий Мельчаков выдвинулся от партии "Справедливая Россия", а помощник депутата краевого Заксобрания Дмитрий Стахов от "ЛДПР". Еще один помощник депутата Алексей Баландин также подал документы от ЛДПР, но по 17 округу. За право стать депутатом на этой территории поборются предприниматель Марат Галимуллин, выдвинутый КПРФ, врач Центра медицинской профилактики Ирина Злобина от "Справедливой России" и зампред правительства Пермского края Антон Удальев от "Единой России".

В Единый день голосования - 13 сентября - в Пермском крае должны пройти выборы губернатора региона, а также 177 депутатов органов местного самоуправления. Кроме этого, вакантными остаются мандаты депутатов краевого Законодательного собрания.