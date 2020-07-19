Посол РФ считает бессмыслицей утверждения Лондона о попытках похитить данные о вакцине

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин считает бессмыслицей утверждения спецслужб королевства о якобы предпринятых Москвой попытках похищения данных о разработке вакцин от нового коронавируса. Об этом российский дипломат заявил в готовящейся к выходу воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра". Отдельные высказывания посла были опубликованы в субботу на сайте вещательной корпорации.

"Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица", - сказал Келин. Он указал на то обстоятельство, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca ("Астразенека"), которая занимается производством проходящей клинические испытания вакцины, разработанной в Оксфордском университете, уже заключила контракт с российской "Р-Фарм", которая должна наладить производство препарата на территории РФ, если он окажется эффективен.

Келин также добавил, что "в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране".

Посол отверг и озвученные официальным Лондоном в адрес России обвинения во вмешательстве в состоявшиеся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года парламентские выборы. Как утверждают британские власти, Россия с высокой вероятностью была причастна к публикации документов, компрометирующих правящую Консервативную партию, накануне выборов.

"Мы не занимаемся каким бы то ни было вмешательством. Мы не видим в этом смысла, поскольку независимо от того, будет ли руководить страной Консервативная или Лейбористская партия, мы будем пытаться наладить отношения (с Великобританией - здесь и далее прим. ТАСС) и сделать их лучше, чем сейчас", - подчеркнул дипломат, добавив, что РФ не обвиняет Великобританию во вмешательстве в российские демократические процессы, хотя ЦИК РФ и отмечал кибератаки с территории Великобритании, осуществлявшиеся на систему голосования по поправкам в Конституцию России.

Отвечая на вопрос об инциденте, произошедшем в английском Солсбери в марте 2018 года, Келин отметил, что российской стороне кажется странным, что "какая-то шпионская история должна нарушать важные деловые отношения (между Москвой и Лондоном), которые были бы очень полезны для Великобритании", покинувшей Евросоюз и работающей над заключением новых торговых соглашений по всему миру. Келин повторил, что Россия "готова перевернуть страницу" в отношениях с Соединенным Королевством и сосредоточиться на укреплении двусторонних экономических связей.

Британские обвинения

16 июля глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что правительство Соединенного Королевства считает, будто "российские силы предпринимали попытки вмешаться" в британские парламентские выборы, прошедшие в 2019 году, путем распространения "незаконно полученных" правительственных документов. Речь идет о публикации компрометировавшего консерваторов документа о ходе торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. При этом Рааб добавил, что признаков наличия "широкомасштабной кампании" по вмешательству в британские демократические процессы выявлено не было.

Вскоре после этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, якобы делала группировка APT29 ("Эй-пи-ти-29"), которая "почти наверняка является частью российских разведслужб".

Инцидент в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что этот химикат якобы разрабатывался в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.