Кабмин поддержал введение санкций за публикации о террористах без отметки об их запрете

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ о введении ответственности за публикации о террористических группировках без указания на то, что они либо ликвидированы, либо запрещены в РФ. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект подготовлен главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном. Согласно действующим нормам, поправки в КоАП должны вноситься в нижнюю палату вместе с официальным отзывом правительства. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - говорится в проекте отзыва.

"Как следует из содержания пояснительной записки к законопроекту, непосредственный запрет, ответственность за нарушение которого в нем предусматривается, планируется установить в законе Российской Федерации "О средствах массовой информации". Таким образом, принятие законопроекта должно быть взаимоувязано с внесением указанных изменений", - указывают в комиссии.

В проекте отзыва отмечается также, что в соответствии с законом "О противодействии терроризму" ФСБ России ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими. Однако это "не нашло отражения в законопроекте".