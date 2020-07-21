Главы МИД России и Ирана спустя месяц вновь обсудят в Москве ядерную сделку

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 21 июля проведут переговоры в Москве. Предыдущий раз Зариф посещал российскую столицу 16 июня, став одним из первых зарубежных официальных лиц, прилетевших в Москву после долгого перерыва из-за пандемии.

Как сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, министры планируют обсудить ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе и сирийскую проблематику. Предметом переговоров сторон также станет обстановка в районе Персидского залива и другие региональные вопросам, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии встречи.

Как отмечают в дипведомстве, при обсуждении актуальных тем двусторонней повестки дня будут рассмотрены состояние и перспективы развития политического диалога и торгово-экономических связей, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

В июне основной темой переговоров Лаврова и Зарифа также была ядерная сделка, вокруг которой возникает все больше вопросов. Помимо этого, министры обсудили тогда широкий круг тем, включая урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии.

Несмотря на заявление европейских партнеров Тегерана по СВПД о важности сохранения сделки и принципиальной приверженности ей, иранская сторона последовательно утверждает, что европейцы не сделали всего необходимого в плане выполнения своих обязательств. Тегеран считает нужным рассмотреть эти претензии на уровне Совместной комиссии в рамках процедур, предусмотренных параграфом 36 СВПД, однако, в том числе из-за связанных с пандемией ограничений, вопрос о проведении заседания остается открытым.

Нагнетают ситуацию и заявления официальных лиц в Вашингтоне о необходимости продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. В Москве неоднократно подчеркивали, что для этого нет никаких оснований и РФ не поддержит в СБ ООН данную инициативу США. Позицию Москвы в Совбезе разделяет Пекин.

Сирия и Закавказье

Не исключено, что список вопросов для обсуждения не ограничится СВПД, Сирией и экономическим диалогом. По-прежнему актуальной остается тема сотрудничества в борьбе с пандемией. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани 16 июля в ходе телефонного разговора обозначили настрой продолжать взаимодействие.

Что касается сирийского урегулирования, в том же разговоре лидеры двух стран высказались за продолжение работы Москвы, Тегерана и Анкары в астанинском формате для достижения мира в арабской республике. 1 июля президенты России, Ирана и Турции провели виртуальный саммит, посвященный сирийскому урегулированию, и обсудили перспективы очной встречи, которая пройдет в Тегеране, когда позволит эпидемическая обстановка.

Одной из возможных тем переговоров Лаврова и Зарифа могло бы стать обострение на азербайджано-армянской границе. На фоне традиционной готовности России к посредничеству по урегулированию конфликта Зариф на прошлой неделе в разговоре с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым также подтвердил желание своей страны содействовать нормализации обстановки.