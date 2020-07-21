Эксперт: назначение главой Хабаровского края члена ЛДПР говорит о неполитическом мотиве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Выбор в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края представителя партии ЛДПР Михаила Дегтярева говорит о не политической, а криминальной мотивации ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

"Самое важное, что я вижу в этом назначении, это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края, и поэтому предложил эту должность представителю той же партии, к которой относится Фургал - ЛДПР. Сегодня и в законодательной думе региона, и в городской думе большинство депутатов также - члены ЛДПР, и за них голосовали хабаровчане. Учитывая это, можно сказать, что история с арестом Фургала не политическая, какой ее пытаются сегодня сделать, а обычная криминальная. Иначе глава государства назначил бы в регион кандидатуру с другим политическим окрасом", - считает эксперт.

Он добавил, что перед Михаилом Дегтяревым сейчас стоит множество различных задач, и в большинстве своем совсем не политических, а хозяйственных и технических.

"Наконец появится ответственное лицо, которое будет подписывать финансовые, экономические документы. Решать назревшую проблему с ростом заражения коронавирусом, подготовкой к отопительному сезону и другие. Из-за того, что в 2018 году регион ликвидировал должность вице-губернатора, последнюю неделю правительство Хабаровского края не могло полноценно работать, принимать решения, и назначение врио губернатора разрубило этот узел", - сказал Белоглазов.