Мэр Хабаровска заявил о готовности помогать новому главе края

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук готов помогать назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

Об этом он заявил журналистам во вторник после встречи с Дегтяревым в правительстве края.

"Наша служба такая, что если мы не будем помогать друг другу, то ничего у нас не получится. Обязательно буду помогать всем, что знаю", - сказал глава города.

Он отметил, что Дегтярев обладает организаторскими навыками и опытом работы в Самарской области.