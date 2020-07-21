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Мэр Хабаровска заявил о готовности помогать новому главе края

Сергей Кравчук также отметил, что Михаил Дегтярев обладает организаторскими навыками

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук готов помогать назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

Об этом он заявил журналистам во вторник после встречи с Дегтяревым в правительстве края.

"Наша служба такая, что если мы не будем помогать друг другу, то ничего у нас не получится. Обязательно буду помогать всем, что знаю", - сказал глава города.

Он отметил, что Дегтярев обладает организаторскими навыками и опытом работы в Самарской области.

Теги
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