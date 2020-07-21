Матвиенко отметила большой потенциал российско-бельгийских отношений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Двусторонние отношения Россия и Бельгии имеют значительный потенциал для развития и наполнения интересными инициативами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной спикеру Сената Бельгии Сабин Ларюэль по случаю национального праздника королевства.

"Россию и Бельгию связывают давние традиции дружбы и взаимопонимания. С удовлетворением отмечаю, что современные российско-бельгийские отношения обладают значительным потенциалом для всестороннего развития, наполнения новыми интересными инициативами", - говорится в телеграмме.

Спикер Совфеда отметила, что сенаторы видят большие перспективы в расширении межпарламентских контактов, в том числе и на международных площадках. "Уверена, что благодаря совместным целенаправленным усилиям мы сможем обеспечить выход на реализацию крупных взаимовыгодных проектов", - подчеркнула Матвиенко.

Она пожелала коллегам здоровья и успехов, а бельгийской народу - благополучия и процветания.