{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне

Ранее против главы республики были введены визовые санкции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Николай Петров/БелТа/ТАСС
Описание
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Николай Петров/БелТа/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 21 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении против него новых санкций пригласил его в свое родовое село в горном районе республики, чтобы обсудить, кто нарушает права человека. Обращение Кадырова распространила телекомпания (ЧГТРК) "Грозный".

На эту тему

"Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай - здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает", - сказал Кадыров.

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.

Глава Чечни в ответ назвал санкции "бесплодной попыткой" внести разлад в его семью. Он предложил, представителям Госдепа приехать в республику и воочию убедиться, насколько жители региона его поддерживают.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПомпео, Майкл (Майк)Чечня
Захарова назвала британский доклад "русофобией в фейковой огранке"
В документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии
Читать полностью