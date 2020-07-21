Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 21 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении против него новых санкций пригласил его в свое родовое село в горном районе республики, чтобы обсудить, кто нарушает права человека. Обращение Кадырова распространила телекомпания (ЧГТРК) "Грозный".

"Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай - здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает", - сказал Кадыров.

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.

Глава Чечни в ответ назвал санкции "бесплодной попыткой" внести разлад в его семью. Он предложил, представителям Госдепа приехать в республику и воочию убедиться, насколько жители региона его поддерживают.