Дегтярев поблагодарил власти за сохранение стабильной обстановки в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил благодарность властям за стабильную обстановку в регионе, где проходят несогласованные акции в поддержку бывшего главы Сергея Фургала. Об этом он сообщил после представления его краевому правительству.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ об отставке Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Во вторник заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил Дегтярева правительству региона в Хабаровске.

"Я благодарю весь силовой блок, всех руководителей федеральных, территориальных органов власти за то, что эти девять дней обстановка в крае сохранялась в целом стабильной. И мир, и согласие, я уверен, придут и на улицы городов Хабаровского края, и в каждый дом", - сказал Дегтярев.

Акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске вторую неделю, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Наиболее многочисленные из них с участием до 12 тыс. человек состоялись 11 и 18 июля. Акции преимущественно проходят мирно, без задержаний, жители города расходятся в 10 часов вечера.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.