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В Карелии создадут рабочую группу по формированию поправок в республиканскую конституцию

В рабочую группу войдут депутаты законодательного собрания, представители органов исполнительной власти, Общественной палаты Карелии, представители муниципалитетов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал предложение спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о создании рабочей группы по формированию поправок в республиканскую конституцию, чтобы привести ее в соответствие с положениями обновленной Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Республики Карелия.

"Артур Парфенчиков поддержал предложение спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о создании рабочей группы по формированию поправок к Конституции Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рабочую группу войдут депутаты законодательного собрания, представители органов исполнительной власти, Общественной палаты Карелии, представители муниципалитетов, в том числе депутаты муниципальных образований, а также широкий круг специалистов и экспертов в различных областях - экологии, экономики, социальной сферы, защиты прав человека. Планируется, что члены рабочей группы должны будут заняться подготовкой изменений в конституцию Карелии, а также подготовкой изменений в региональные законодательные акты, чтобы привести их в соответствие с положениями обновленной Конституции РФ и федеральных законов, принятие или обновление которых будет реализовываться в связи с изменениями в главный закон страны.

По словам Элиссана Шандаловича, членам группы предстоит очень ответственная работа, так как речь идет о решениях на десятилетия вперед. "Прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение жителей нашей республики. Тогда это будет по-настоящему народный документ", - приводятся слова Шандаловича.

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