Пайкин стал новым главой комитета Думы по физкультуре, спорту и туризму

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление об избрании депутата фракции ЛДПР Бориса Пайкина на должность председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

На посту председателя комитета Пайкин сменит Михаила Дегтярева, который ранее досрочно прекратил депутатские полномочия в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Ранее Пайкин занимал должность первого зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Защита обжаловала постановление суда об аресте, однако апелляционная инстанция признала решение законным.