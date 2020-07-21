Медведев поддержал идею встреч региональных и местных депутатов-единороссов с избирателями

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею регулярных встреч региональных и местных депутатов-единороссов со своими избирателями. Такое предложение на встрече Медведева с победителями партийного кадрового проекта "ПолитСтартап" озвучила одна из участниц, кандидат в депутаты от "Единой России" в городскую думу Ульяновска Виктория Маркелова.

"Я думаю, это разумная идея для того, чтобы ни один депутат любого уровня не отрывался от людей, которые его избирали. Надо постараться ввести эту практику, можно было бы на уровне руководящих партийных структур для депутатов регионов и муниципалитетов ввести внутрипартийную норму, например, по ежемесячной выездной неделе. <...> Я это готов поддержать как председатель партии", - сказал Медведев.

Он отметил, что депутаты Госдумы - это "занятые люди, у них много работы, они законами занимаются". "Казалось бы, у них работы очень много, но тем не менее, в Госдуме такие правила (работа депутатов с избирателями в регионах - прим. ТАСС) есть, и они неделю проводят у себя в округе", - добавил замглавы СБ РФ.

Председатель партии выразил удивление, что у региональных и муниципальных депутатов, то есть, тех, кто должен "быть ближе к людям, к земле", такой практики нет.

Живое общение

Медведев призвал однопартийцев не уходить в онлайн и продолжать поддерживать живое общение с избирателями. "В любом случае, полностью в виртуальный мир не уходите, иначе ваша политическая карьера очень быстро завершится", - сказал он.

Медведев отметил, что "социальные сети вошли мощным пластом" в современную жизнь, он напомнил, что был "первым политиком, который стал активно пользоваться социальными сетями, еще будучи президентом". Большое количество подписчиков, по словам замглавы СБ РФ, позволяет ему держать руку на пульсе, "и особенно это стало важно в период пандемии - обстоятельства так сложились, что людям стало удобнее и безопаснее общаться в социальных медиа <...>, и партия социальными сетями тоже пользовалась".

"Но социальные сети не заменят жизнь, и любой политик, человек, который делает политическую карьеру и хочет достичь политического успеха, должен понимать, что политическая жизнь происходит в офлайне, это обычная, земная жизнь. Поэтому каждый из вас должен общаться с людьми, не замыкаясь на социальные сети, получая информацию непосредственно от людей", - заявил председатель партии.

Медведев указал, что "как бы ни были популярны социальные сети, сколько бы ни было подписчиков, как бы это ни было удобно, все равно тот политик, который выходит в народ, имеет гораздо больше шансов победить".

В то же время он согласился, что социальные сети важны, отметив, что и сам через эти ресурсы получает огромное количество обращений. "Конечно, я не могу ответить всем, но по наиболее острым ситуациям, которые люди мне описывают, я даю поручения, чтобы им помогли", - добавил замглавы СБ РФ.

В завершение встречи Медведев отметил, что "политикой нужно заниматься только в том случае, когда понимаешь, что можешь принести пользу людям, и у тебя есть в этом потребность". "Не будьте равнодушными, общайтесь с людьми", - заключил он.