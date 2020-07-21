Слуцкий: доклад британских депутатов стал еще одним шагом к разрушению отношений с Россией

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доклад комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве стал примером русофобии и голословных обвинений, а также еще одним шагом к разрушению двусторонних отношений. Об этом во вторник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании и комментарии к нему - ярчайший пример русофобии, голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды", - указал депутат. По его словам, все так называемые доводы и утверждения о вмешательстве во внутриполитические процессы Соединенного Королевства "явно приведены для того, чтобы снова с парламентской трибуны назвать Россию "угрозой и новым вызовом", а также потребовать новых средств на борьбу с РФ.

Слуцкий обратил внимание, что Россию "пытаются поместить на виртуальную ось зла, обвиняя при этом в параноидальных оценках". "Паранойей страдаем не мы, а как раз авторы и составители мифов об агрессивной России, - резюмировал он. - Очевидно, что публикация подобных докладов является еще одним шагом по разрушению двусторонних отношений, которые и без того переживают не самый лучший период". "Мы не можем согласиться ни с выводами, ни с несостоятельными претензиями британской стороны", - подчеркнул глава комитета.

Как говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, британские депутаты считают, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве невозможно. Комитет британского парламента, в частности, утверждает, что Россия осуществляет "злонамеренную деятельность в киберпространстве", привлекая организованные преступные группировки. Комитет также выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.