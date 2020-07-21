ЦИК заверил списки кандидатов от трех партий на довыборы в Госдуму 13 сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник заверил списки кандидатов от трех политических партий на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Речь идет о списках кандидатов от "Яблока", "Коммунистов России" и Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). ЦИК также зарегистрировал уполномоченных представителей этих партий на довыборах.

Согласно документам, "Яблоко" на довыборы в Ярославской области выдвинуло кандидатуру Олега Виноградова, "Коммунисты России" в Республике Татарстан выдвинули Николая Барсукова, в Курской области - Артема Вакарева, в Пензенской области - Фатиму Хугаеву, в Ярославской области - Оксану Ромашкову. КПСС в Татарстане выдвинула Леонида Стражникова, в Ярославской области - Олега Булаева.

Довыборы пройдут в единый день голосования 13 сентября. На данный момент в нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей.