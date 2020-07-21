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На довыборы в Госдуму выдвинулся 31 кандидат от девяти партий

Довыборы пройдут в единый день голосования 13 сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Центризбирком России 19 июля завершил прием документов от девяти политических партий, выдвинувших кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября. Всего выдвинулся 31 кандидат, говорится в сообщении на информационном экране ЦИК во вторник.

Согласно данным комиссии, из 31 кандидата 26 представляют политические партии, а еще пять человек являются самовыдвиженцами. Отмечается, что списки кандидатов представили следующие партии: "Гражданская платформа", Партия пенсионеров, ЛДПР, "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Коммунисты России" и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС).

Довыборы пройдут в единый день голосования 13 сентября. На данный момент в нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей.

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