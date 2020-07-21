ЦИК поручил проверить данные 23 тыс. россиян для выявления попыток двойного голосования

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Центризбирком России поручил избирательным комиссиям регионов до 30 июля провести проверки однократности получения бюллетеня для общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, всего будут проверены данные 23 тыс. участников голосования.

"В ходе предшествующих кампаний была проведена аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования. Соответственно 23 тыс. граждан находятся в списках тех участковых избирательных комиссий, документацию по которым мы вскрываем", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии во вторник.

Согласно принятому постановлению ЦИК, комиссия поручила избиркомам субъектов вскрыть опечатанные мешки, содержащие списки участников общероссийского голосования, для проведения проверки. Также комиссия поручила избиркомам провести проверку наличия подписей участников голосования, получивших бюллетень на участках голосования по месту жительства и по месту нахождения. Кроме того, территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования поручено провести аналогичные проверки подписей участников голосования, которые проголосовали по поправкам к конституции электронным способом.

ЦИК поручил всем указанным комиссиям проинформировать ЦИК о результатах проведенных проверок до 30 июля 2020 года.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 8 июля объявила о создании специальной рабочей группы для выявления попыток двойного голосования по закону о поправке к конституции, которую возглавил Антон Лопатин. Глава ЦИК отметила, что комиссии уже "известны данные гражданки, которая неоднократно проголосовала в Израиле". Кроме того, комиссией "установлен еще один гражданин, который проголосовал по дистанционному электронному голосованию, а затем на избирательном участке в Великобритании", уточнила Памфилова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.