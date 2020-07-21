На выборы глав регионов в сентябре выдвинуто 146 кандидатов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 140 кандидатов к настоящему моменту выдвинуто на выборы высших должностных лиц 18 регионов РФ, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Как говорится в сообщении на информационном экране Центризбиркома России во вторник, из 146 кандидатов 30 выдвинулись в порядке самовыдвижения и еще 116 кандидатов - от 24 политических партий.

Кроме того, на выборы законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в 11 регионах выдвинуто 5 729 кандидатов, из которых 96 являются самовыдвиженцами, еще 5 633 представляют 23 политические партии.

Единый день голосования пройдет 13 сентября. По данным Центризбиркома России, в этот день пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.