Госдума отменила пленарное заседание 23 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник приняли постановление об отмене пленарного заседания в четверг, 23 июля.

Проект постановления внес на рассмотрение депутатов комитет Госдумы по контролю и регламенту. Ранее предполагалось, что последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы пройдет 23 июля. Однако в понедельник члены Совета Думы приняли решение отменить его.

Таким образом, последнее заседание весенний сессии пройдет в среду, 22 июля. В ходе него в Госдуме с отчетом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.