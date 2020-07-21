Слуцкий считает, что призывы США к созданию коалиции для противостояния Китаю обречены

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Санкционный диктат США уже вызывает отторжение в Европе, и призыв к созданию коалиции для противостояния Китаю не найдет поддержку с учетом тесных экономических связей многих стран с Пекином. Такое мнение во вторник ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания главы американского Госдепартамента Майкла Помпео.

"Я надеюсь, что подобные планы в отношении Китая не пройдут. Санкционный диктат США уже вызывает отторжение в Европе. В частности, Германия готова противодействовать американским рестрикциям против "Северного потока - 2", - сказал депутат. Он напомнил, что "с Пекином большинство государств имеют тесные экономические отношения".

"Поэтому попытки запугать мифической китайской угрозой и на основе этого создать какую-то коалицию, думаю, обречены", - констатировал глава комитета.

В целом, продолжил он, "игры Вашингтона и Лондона по сдерживанию России или Китая являются частью концепции по установлению англосаксонской гегемонии". "Именно этим обусловлены последние заявления Госдепа и Форин-офиса. Одна и та же схема: обвинения в нарушении миропорядка, основанного почему-то на правилах держав, возомнивших себя исключительными, при игнорировании многополюсности мира и интересов остальных участников международного сообщества", - резюмировал Слуцкий.

Госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне заявил, что Соединенные Штаты хотят создать международную коалицию, которая сообща противостояла бы Китаю. Он также обвинил КНР в систематическом нарушении международного правопорядка. В частности, Помпео указал на ситуацию в Южно-Китайском море, противостояние между Китаем и Индией, а также ту роль, которую Китай якобы сыграл в возникновении пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.