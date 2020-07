Лавров и Зариф опровергли утверждения Болтона относительно Сирии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда не мог сказать, что Москве не нужен Иран в Сирии, потому что такие обсуждения за спиной партнеров не в правилах российского лидера. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом, комментируя соответствующие фрагменты книги воспоминаний бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Никаких оснований [у Болтона] не было цитировать президента Путина (о том, что России якобы не нужно присутствие Ирана в Сирии - прим. ТАСС), потому что он никогда ничего подобного не произносил, - сказал глава МИД РФ. - Не в наших правилах и традициях и уж тем более не в правилах лично президента Путина пытаться подобного рода вещи обсуждать за спиной наших партнеров. Мы активнейшим образом взаимодействуем с Турцией и Ираном в Сирии".

"Я не буду комментировать стремление американских отставных деятелей писать мемуары в такой форме, которая сопряжена с судебными разбирательствами и предъявлением претензий, - продолжил Лавров. - Это, наверное, часть того, что можно было бы назвать специфической политической культурой, если бы не было совсем другим явлением, нежели то, что мы обычно понимаем под словом культура".

Зариф в свою очередь указал, что и в Тегеране не верят словам Болтона. "Мы считаем, что это не соответствует действительности и тому уровню сотрудничества, которое Иран осуществляет с Россией и Турцией для создания мира, стабильности и спокойствия в Сирии", - сказал он.

По мнению иранского министра, такие яркие эпизоды нужны Болтону, чтобы повысить интерес к своей книге. "Но ни в Тегеране, ни в Москве никто не поверит в эти слова", - подчеркнул он.

В прошлом месяце вышла книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней он, в частности, утверждает, что во время встречи в Кремле с Путиным в июне 2018 года российский лидер якобы сказал, что Москва не заинтересована в сохранении присутствия Ирана в Сирии.