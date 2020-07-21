Пискарев считает, что доклад британских парламентариев демонстрирует двойные стандарты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании содержит голословные обвинения в адрес России и демонстрирует двойные стандарты. Об этом заявил во вторник журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Мы изучаем передовой зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государств, поэтому нас как законодателей в практическом плане заинтересовали законодательные предложения британских парламентариев", - отметил он. В частности, Пискарев обратил внимание на фрагмент доклада, в котором британские парламентарии предлагают разработать законодательные меры для "противодействия российской враждебной … деятельности … и влиянию в Великобритании", взяв за основу опыт США, где в 1938 году был принят закон о регистрации иностранных агентов.

Однако, указал российский парламентарий, в отличие от российского законодательства, этот законодательный акт "содержит жесткие санкции в отношении "иностранных агентов", вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет".

"Интерес британских парламентариев к американским законодательным нормам выглядит весьма показательно на фоне многочисленных нападок со стороны крупнейшей вещательной корпорации Великобритании Би-би-си, обвиняющей Россию в несоразмерности нашего законодательства по отношению к иноагентам в России", - отметил Пискарев, напомнив, что российские нормы не предусматривают таких жестких мер.

"Налицо политика двойных стандартов, традиционно применяемая Лондоном в отношении России", - подчеркнул Пискарев, возглавляющий также думский комитет по безопасности.

Кроме того, продолжил он, "силами Би-би-си, финансируемой правительством Великобритании, российское информационное пространство наполнялось пропагандистскими материалами, побуждающими голосовать против поправок в конституцию, что, кстати, доказано российскими компетентными органами". В то же время доказательств российского вмешательства в британскую политику члены думской комиссии в широко разрекламированном докладе британских парламентариев так и не увидели, "лишь голословные обвинения", подчеркнул Пискарев.

Доклад британских парламентариев

Как говорится в опубликованном во вторник докладе, британские депутаты считают, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве невозможно.

Комитет британского парламента, в частности, утверждает, что Россия осуществляет "злонамеренную деятельность в киберпространстве", привлекая организованные преступные группировки. Комитет также выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.