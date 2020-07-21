Посол РФ в Великобритании: в Москве не заинтересованы в распаде европейских стран

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Россия не заинтересована в распаде каких-либо европейских государств, в том числе в выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News. Полный текст интервью размещен на сайте посольства.

Комментируя опубликованный ранее во вторник доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, Келин отметил, что в нем упоминаются якобы имевшие место попытки РФ повлиять на итоги состоявшегося в 2014 году референдума о независимости Шотландии, однако "не приводится каких-либо фактов".

"Проведение подобной операции [с целью повлиять на исход референдума] не имеет никакого смысла. Вопрос о получении Шотландией независимости должен решаться жителями Шотландии и Соединенного Королевства, - сказал Келин. - То же касается получения независимости любой страной. Мы проходили через подобные процессы, знаем о том, насколько они сложны, и не заинтересованы в процессах распада в Европе".

Российский дипломат также указал на то, что Шотландии, население которой составляет лишь около 5,5 млн человек, было бы сложно существовать в статусе небольшого независимого государства. Он привел в пример проблему оттока населения из прибалтийских стран, в частности Литвы.

"Мы не хотим, чтобы Шотландия покинула Соединенное Королевство. Это совершенно не отвечает нашим интересам", - повторил Келин.

О докладе

В докладе парламентского комитета содержатся многочисленные обвинения в адрес России. Среди прочего в нем говорится, что РФ осуществляет "злонамеренную деятельность в киберпространстве", привлекая к этому организованные преступные группировки. Авторы доклада также выступают с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.

В докладе утверждается, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве невозможно, и отмечается необходимость взаимодействия с РФ по закрытым, "ограниченным каналам".