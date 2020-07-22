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Отставки и назначения

Дегтярев заявил, что будет равняться на опыт прежних руководителей Хабаровского края

В числе ориентиров он назвал Виктора Ишаева, Вячеслава Шпорта и Алексея Черного, который руководил регионом в 1962-1988 годах
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Пресс-служба Администрации Хабаровского края
Описание
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Пресс-служба Администрации Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, приступая к работе в новой должности, заявил, что собирается использовать опыт своих предшественников - губернаторов Виктора Ишаева и Вячеслава Шпорта, а также руководителя региона советских времен Алексея Черного. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

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Биография врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов - и Ишаева, и Шпорт что-то, наверное, хорошее сделал - хоть его и не избрали, когда он с Фургалом конкурировал. Все лучшее будем брать от всех. А ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики - [руководителя Хабаровского края 1962-1988 годов] Алексея Черного", - сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев также сообщал журналистам, что готов продолжить работу с командой Фургала и пока не намерен ее менять. По его мнению, члены правительства работают "ритмично".

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШпорт, Вячеслав ИвановичРоссияОтставки и назначенияФургал, Сергей ИвановичДегтярев, Михаил ВладимировичИшаев, Виктор Иванович
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