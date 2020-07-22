Правительство Хабаровского края сформируют без учета партийной принадлежности

ТАСС, 22 июля. Формирование правительства Хабаровского края будет происходить без учета партийной принадлежности чиновников, на основе их работоспособности, сообщил в среду врио губернатора Михаил Дегтярев в эфире передачи "Полный контакт" на радио "Вести FM".

"По краевому правительству. Тут вообще ни о каких партийных предпочтениях речи быть не может, здесь люди достаточно профессиональные", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил врио главы региона депутата Госдумы Дегтярева. Во вторник он прибыл в регион и был представлен правительству Хабаровского края.

В тот же день Дегтярев сообщил, что учтет в работе правительства региона обращения местных жителей и критику в его адрес в соцсетях.

Дегтярев, как и арестованный экс-губернатора края Сергей Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в высший совет этой партии.