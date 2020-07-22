Врио губернатора Севастополя зарегистрирован кандидатом на пост главы города

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в среду зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборах главы города, сообщили ТАСС в пресс-службе городской избирательной комиссии.

"Михаил Владимирович предоставил документы в срок, они соответствуют требованиям. Сегодня принято решение о его регистрации в качестве кандидата", - сказала собеседница.

Накануне также было принято решение о регистрации кандидатом члена президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александра Романовича, представителя партии "Патриоты России" Ивана Ермакова, депутата городского заксобрания от ЛДПР Ильи Журавлева.

Ранее документы предоставили также Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса), Роман Кияшко (КПРФ). Также на выборы был выдвинут бывший глава аппарата омбудсмена РФ Иван Соловьев от партии "Народ против коррупции", однако он не предоставил документы для регистрации - сделать это можно было до вечера понедельника.

Выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября.