Депутат Алтабаева вошла в "сенаторскую тройку" Развожаева на выборах главы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил список кандидатов в сенаторы, один из которых получит полномочия члена СФ в случае его победы на выборах главы города. В него вошли действующий представитель Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева, член Общественной палаты РФ от Севастополя Наталья Кирюхина и руководитель центра научного образования для детей Сергей Пасеин, сообщили ТАСС в городском избиркоме.

"Алтабаева, Кирюхина, Пасеин", - сказал представитель комиссии на вопрос о том, кто вошел в представленный Развожаевым в избирком список кандидатур в члены Совета Федерации.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Алтабаеву в 2014 году избрали депутатом Законодательного собрания Севастополя, а с 2016 года она была спикером регионального парламента. В сентябре 2019 года кандидатуру Екатерины Алтабаевой депутаты одобрили на должность члена Совет Федерации от Заксобрания Севастополя. Губернатора в Совете Федерации с 2017 года представляет Валерий Куликов, ранее занимавший пост заместителя командующего Черноморским флотом.

Выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября. На них выдвинулись восемь человек: член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от "Единой России"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса), Роман Кияшко (КПРФ), бывший глава аппарата омбудсмена РФ Иван Соловьев (от партии "Народ против коррупции"). Решения о регистрации их в качестве кандидатов постепенно будут приниматься с 21 июля.